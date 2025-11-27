POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt
Mannheim (ots)
Am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr wurde ein Mann an der Bahnhaltestelle Tattersall bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie das Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Weitere Angaben können noch nicht getätigt werden.
