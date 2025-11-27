PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr wurde ein Mann an der Bahnhaltestelle Tattersall bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie das Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Weitere Angaben können noch nicht getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

