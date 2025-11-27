Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld aus Wohnung gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr und Mittwochabend gegen 18:45 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Königsäcker eingebrochen.

Der oder die Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde in der gesamten Wohnung nach Wertgegenständen gesucht und schließlich ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden und entwendet. Durch das Aufhebeln des Fensters wurde dieses beschädigt. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden liegt bei etwa 1.600 Euro. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Täterschaft von der Örtlichkeit.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell