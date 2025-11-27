PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Autofahrer über 100 km/h zu schnell unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Nicht alltäglich war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Geschwindigkeitsmessung einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf. Ein VW Golf raste um kurz nach 23 Uhr mit 224 km/h an der Kontrollstelle vorbei, obwohl auf diesem Streckenabschnitt der Autobahn nur eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erlaubt ist. Die Polizei stoppte die gefährliche Raserei. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 22-jährigen Mann. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld sowie führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 27.11.2025 – 11:30

    POL-MA: Heidelberg: Kranwagen bleibt an geparktem Auto hängen

    Heidelberg (ots) - Ein 21-Jähriger befuhr am Mittwoch mit einem 40-Tonnen Kranwagen die Scheffelstraße. Um kurz vor 8 Uhr passierte er mit dem Spezialfahrzeug eine Engstelle. Dabei schätzte er den Seitenabstand zu einem geparkten VW Touareg falsch ein, so dass es zum Unfall kam. Der schwere Kranwagen zerdrückte das Heck sowie eine Tür des Autos. An dem VW entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Am ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:15

    POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Tresor im Kellerraum aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum zwischen Montag, 17.11.2025, und Mittwoch, 26.11.2025, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im Sonnenweg ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte der oder die Unbekannte in einen Kellerraum des Wohnanwesens und öffnete dort gewaltsam einen Tresor. Ob etwas ...

    mehr
