POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Autofahrer über 100 km/h zu schnell unterwegs
Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)
Nicht alltäglich war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Geschwindigkeitsmessung einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf. Ein VW Golf raste um kurz nach 23 Uhr mit 224 km/h an der Kontrollstelle vorbei, obwohl auf diesem Streckenabschnitt der Autobahn nur eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erlaubt ist. Die Polizei stoppte die gefährliche Raserei. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 22-jährigen Mann. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld sowie führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.
