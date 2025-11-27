Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Autoreifen aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:35 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Wohnhaus in der Lessingstraße. Dort brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten hieraus vier Sommerreifen samt Felgen der Marke Mercedes-Benz. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Tel.: 06203 / 9305-0 zu melden.

