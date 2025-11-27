Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt, PM Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr ein 36-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung von einem 32-jährigen Tatverdächtigen schwer verletzt wurde, liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Demnach soll der 32-Jähige dem Geschädigten lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Dank der sofortigen medizinischen Erstversorgung durch Polizeibeamtinnen und -beamte des Einsatzzuges Mannheim konnte eine Blutung gestoppt und dadurch das Leben des Mannes gerettet werden. Der vorläufig festgenommene Tatverdächtige befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

