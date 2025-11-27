PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt, PM Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem am Donnerstagmorgen gegen 8:50 Uhr ein 36-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung von einem 32-jährigen Tatverdächtigen schwer verletzt wurde, liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Demnach soll der 32-Jähige dem Geschädigten lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Dank der sofortigen medizinischen Erstversorgung durch Polizeibeamtinnen und -beamte des Einsatzzuges Mannheim konnte eine Blutung gestoppt und dadurch das Leben des Mannes gerettet werden. Der vorläufig festgenommene Tatverdächtige befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:41

    POL-MA: Mannheim: Unfallflucht auf dem Friedrichsring - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Friedrichsring. Gegen 7:50 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit einem Daimler-Benz auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren des Friedrichsrings auf Höhe der Hans-Böckler-Straße, als im Vorbeifahren ein anderes Auto den rechten Außenspiegel sowie die Motorhaube des Daimler-Benz streifte. Anschließend fuhr das bislang unbekannte Auto in Richtung ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:30

    POL-MA: Heidelberg: Kranwagen bleibt an geparktem Auto hängen

    Heidelberg (ots) - Ein 21-Jähriger befuhr am Mittwoch mit einem 40-Tonnen Kranwagen die Scheffelstraße. Um kurz vor 8 Uhr passierte er mit dem Spezialfahrzeug eine Engstelle. Dabei schätzte er den Seitenabstand zu einem geparkten VW Touareg falsch ein, so dass es zum Unfall kam. Der schwere Kranwagen zerdrückte das Heck sowie eine Tür des Autos. An dem VW entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren