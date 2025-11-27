PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Wohnungseinbruch Bargeld erbeutet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Wohnung im Stadtteil Neckarstadt ein und erbeuteten dabei Bargeld.

Die Unbekannten hebelten die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße auf und drangen so in die Räume ein. Hier durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Zimmer nach Stehlenswertem und erbeuteten dabei einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

