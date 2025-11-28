PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte suchen im Wohnhaus nach Beute - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag wurde in ein Wohnanwesen in der Heidelberger Straße eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 18:30 Uhr drang eine bislang unbekannte Täterschaft über ein Fenster in das Wohnhaus ein und suchte in mehreren Räumen und Möbelstücken nach Diebesgut. Anschließend verließen sie das Wohnanwesen über eine Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro gestohlen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

