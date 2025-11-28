PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer am Donnerstagmorgen in der Heidelberger Südstadt wurde eine Person leicht verletzt.

Eine 40-jährige Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Mercedes auf der Rohrbacher Straße in Richtung Heidelberg-Mitte unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Feuerbachstraße übersah sie einen 16-jährigen Radfahrer, der ihr auf dem Radstreifen der gegenüberliegenden Fahrbahnseite entgegenkam und stieß mit ihm zusammen. Der 16-Jährige stürzte vom Rad auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen zu. Der Jugendliche begab sich in Begleitung seiner Mutter selbständig in ärztliche Behandlung.

An Fahrrad und Auto entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Die 40-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren