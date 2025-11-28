Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer am Donnerstagmorgen in der Heidelberger Südstadt wurde eine Person leicht verletzt.

Eine 40-jährige Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Mercedes auf der Rohrbacher Straße in Richtung Heidelberg-Mitte unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Feuerbachstraße übersah sie einen 16-jährigen Radfahrer, der ihr auf dem Radstreifen der gegenüberliegenden Fahrbahnseite entgegenkam und stieß mit ihm zusammen. Der 16-Jährige stürzte vom Rad auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen zu. Der Jugendliche begab sich in Begleitung seiner Mutter selbständig in ärztliche Behandlung.

An Fahrrad und Auto entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Die 40-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell