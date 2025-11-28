PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alarmauslösung verhinderte Diebstahl aus Juweliergeschäft - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt in einem Juwelier im Mannheimer Quadrat I 1 zu verschaffen, welches sich im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses befindet.

In der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr gelangen die Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Weise in den Hausflur des Anwesens. Von dort aus brachen sie unter Zuhilfenahme eine Hubzylinders in den Verkaufsraum des Juweliers ein. Aufgrund der optischen und akustischen Alarmauslösung ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Statt sich an Wertgegenständen zu bereichern, ließ die Täterschaft am Tatort das mitgebrachte Einbruchswerkzeug zurück.

Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Personen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

