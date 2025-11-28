PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 13-Jähriger vermisst - Fahndung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

Unter nachfolgendem Link hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz eine Fahndung nach einem vermissten 13-Jährigen veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6168449

Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

