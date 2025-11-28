POL-MA: 13-Jähriger vermisst - Fahndung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Heidelberg (ots) - Zu einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Fachgeschäft für Unterwäsche in der Hauptstraße ein. Als die Filialleiterin am Donnerstag um kurz nach 8:30 Uhr den Laden betrat, musste sie feststellen, dass die Tür zum Hinterhof aus ihrer Verankerung gehebelt ...

