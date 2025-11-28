Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Folgeunfall nach Wildunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.11.) gegen 19.30 Uhr befuhren ein Skoda-Fahrer aus Gerstungen und ein Opel-Astra-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Friedewald. Im weiteren Verlauf der B62 hielt der Fahrzeugführer aus Gerstungen aufgrund eines Wildunfalls mit einem verletzten Reh auf der Fahrbahn an. Der nachfolgende Opel-Astra-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Opel-Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Geparkter Pkw beschädigt

Friedewald. Am Donnerstag (27.11.) gegen 18 Uhr befuhr eine Opel-Adam-Fahrerin aus Hohenroda die Hönebacher Straße in Richtung Hauptstraße. Aus nichtbekannten Gründen kam die Opel-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem dort parkenden Suzuki zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.11.) gegen 10.45 Uhr parkte ein Tesla-Fahrer aus Heringen am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße. Ein Fahrer eines Lkw aus Bebra fuhr rückwärts aus einer Parkbucht und stieß mit dem Heck gegen das geparkte Fahrzeug. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden.

