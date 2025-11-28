PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versicherungskennzeichen entwendet - Zigarettendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versicherungskennzeichen entwendet

Bebra. Ein vor einer Schule in der Auestraße abgestellte E-Scooer der Marke "Evercross" war am Freitag (21.11.), zwischen 8.15 Uhr und 14.30 Uhr, das Ziel Unbekannter. Die Langfinger entwendeten das Versicherungskennzeichen "479 BIU". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zigarettendiebstahl

Rotenburg. Drei unbekannte Täter betraten am Donnerstag (27.11.), gegen 18.20 Uhr, einen Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße. Sie verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen, aus welchen sie mehrere Zigarettenstangen entwendeten und anschließend flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 18:30

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Poppenhausen, TEGUT-Parkplatz

    Poppenhausen (ots) - Am Donnerstag, den 27.11.2025, wurde ein PKW Ford Nugget durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug war gegen 09:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des TEGUT-Marktes in der Straße Am Forsthaus 3 abgestellt worden. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug beim Ausfahren aus einer Parklücke, sodass an der rechten hinteren ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 16:10

    POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Unfall zwischen Lkw und Pkw Bad Hersfeld. Am Dienstag (25.11.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien mit seinem Gespann die Frankfurter Straße (B 27) von Unterhaun kommend in Richtung Bad Hersfeld auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Grebenhain befuhr die B 62 von Sorga kommend in Richtung Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren