Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versicherungskennzeichen entwendet - Zigarettendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versicherungskennzeichen entwendet

Bebra. Ein vor einer Schule in der Auestraße abgestellte E-Scooer der Marke "Evercross" war am Freitag (21.11.), zwischen 8.15 Uhr und 14.30 Uhr, das Ziel Unbekannter. Die Langfinger entwendeten das Versicherungskennzeichen "479 BIU". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zigarettendiebstahl

Rotenburg. Drei unbekannte Täter betraten am Donnerstag (27.11.), gegen 18.20 Uhr, einen Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße. Sie verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen, aus welchen sie mehrere Zigarettenstangen entwendeten und anschließend flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell