POL-OH: Versicherungskennzeichen entwendet - Zigarettendiebstahl
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Versicherungskennzeichen entwendet
Bebra. Ein vor einer Schule in der Auestraße abgestellte E-Scooer der Marke "Evercross" war am Freitag (21.11.), zwischen 8.15 Uhr und 14.30 Uhr, das Ziel Unbekannter. Die Langfinger entwendeten das Versicherungskennzeichen "479 BIU". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Zigarettendiebstahl
Rotenburg. Drei unbekannte Täter betraten am Donnerstag (27.11.), gegen 18.20 Uhr, einen Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße. Sie verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen, aus welchen sie mehrere Zigarettenstangen entwendeten und anschließend flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
