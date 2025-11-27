Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Poppenhausen, TEGUT-Parkplatz

Poppenhausen (ots)

Am Donnerstag, den 27.11.2025, wurde ein PKW Ford Nugget durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug war gegen 09:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des TEGUT-Marktes in der Straße Am Forsthaus 3 abgestellt worden. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug beim Ausfahren aus einer Parklücke, sodass an der rechten hinteren Stoßstange eine deutlich sichtbare Beschädigung entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000,- Euro.

Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Helfrich, POK´in, PSt Hilders (OE, Nachname, Dienstgrad)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell