POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Unfall zwischen Lkw und Pkw

Bad Hersfeld. Am Dienstag (25.11.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien mit seinem Gespann die Frankfurter Straße (B 27) von Unterhaun kommend in Richtung Bad Hersfeld auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Grebenhain befuhr die B 62 von Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld und bog an der Kreuzung B 27 /B 62 nach rechts in Richtung Bad Hersfeld ab, sodass er auf der Spur rechtsseitig des Lkw fuhr. Der Lkw führte einen Fahrstreifenwechsel nach rechts durch um die Fahrt in Richtung Bebra fortzusetzen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß mit dem VW Polo. Der entstandene Sachschaden wird rund 7.000 Euro geschätzt. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Rotenburg. Am Mittwoch (26.11.), gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Fuldatal die Weidenberggasse in Richtung der Straße Obertor. Dabei touchierte er einen rechts auf einem Parkplatz ordnungsgemäß parkenden Opel-Astra am linken Außenspiegel. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Dank des Hinweis einer Zeugin, die das Kennzeichen des Lkw mitteilte, konnte der Fahrer im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizeistation Rotenburg ermittelt werden. Dieser muss sich nun einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (Polizeistation Rotenburg)

