Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bitte um Änderung einer Pressemitteilung!!!! Bezug: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen vom 26.05.2025, 21.06 Uhr

Fulda (ots)

Bitte um Änderung !!!! Aufgrund eines Büroversehens wurde ein am Verkehrsunfall beteiligtes Unternehmen versehentlich namentlich erwähnt.

Dieses bitte ich NICHT zu veröffentlichen.

GEÄNDERTE PRESSEMITTEILUNG:

PKW kollidiert mit LKW-Pritschenwagen beim Überqueren der L3380 im Kreuzungsbereich Milchstraße bei Eiterfeld-Fürsteneck

Am 26.11.2025 gegen 17:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L 3380/ Milchstraße zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Bilanz: Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR an den beiden Fahrzeugen sowie 2 schwer- und eine leicht verletzte Person, die alle zur Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden mussten.

Zum Unfallhergang: Ein mit zwei männlichen Personen besetzter Mercedes LKW-Pritschenwagen befuhr die Milchstraße von Leibolz kommend in Fahrtrichtung Fürsteneck. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches zur L 3380 übersah der 22-jährige LKW-Fahrer aus Stadtlengsfeld den von links aus Eiterfeld kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer eines AUDI A 8. Der Audi kollidiert fast ungebremst frontal mit der linken Fahrzeugseite des LKW in Höhe dessen Fahrertür. In Folge wird der LKW nach rechts auf das angrenzende Feld abgewiesen, wo er zum Stehen kommt. Der AUDI wird nach links auf die angrenzende Wiese abgewiesen, wo er an der Front stark beschädigt vor einem Baum stehen bleibt. Die Fahrertür des LKW war so stark verformt, dass der schwer an Kopf und Beinen verletzte LKW-Fahrer von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Glücklicherweise erlitt sein 31-jähriger Beifahrer aus Hohenroda nur leichte Kopfverletzungen. Auch der ebenfalls schwerverletzte 20-jährige Audi-Fahrer aus Eiterfeld wurde gemeinsam von Feuerwehr und Rettungskräften aus seinem PKW gerettet.

Mögliche Unfallzeugen, deren Personalien im Zuge der Unfallaufnahme noch nicht von der Polizei erfasst wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Gefertigt:

Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell