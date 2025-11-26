Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: KORREKTUR: Flaschenwurf nach Versammlung

Fulda (ots)

Flaschenwurf nach Versammlung

Fulda. Am Dienstag (25.11.) kam es gegen 20.35 Uhr im Anschluss einer Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz zu einem Flaschenwurf auf eine Versammlungsteilnehmerin. Die Flasche verfehlte die Frau und verletzte diese glücklicherweise nicht. Durch Zeugen konnte ein 21-Jähriger aus Fulda als Täter identifiziert werden. Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Versammlung war offiziell um 20.25 Uhr beendet.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell