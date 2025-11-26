Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte Langfinger versuchten sich zwischen Montagabend (24.11.) und Dienstagmorgen (25.11.) gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftshaus in der Erfurter Straße zu verschaffen, indem sie an einer Tür im rückwärtigen Bereich hebelten. Diese hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell