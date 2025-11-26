POL-OH: Versuchter Einbruch
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Versuchter Einbruch
Bad Hersfeld. Unbekannte Langfinger versuchten sich zwischen Montagabend (24.11.) und Dienstagmorgen (25.11.) gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftshaus in der Erfurter Straße zu verschaffen, indem sie an einer Tür im rückwärtigen Bereich hebelten. Diese hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
