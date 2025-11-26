Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - E-Bike aus Garage gestohlen - Flaschenwurf bei Versammlung

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Am Montagnachmittag (24.11.), in der Zeit von 15.15 Uhr bis 19.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "An der Liede", indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die dahinter befindliche Räumlichkeit. Mit Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Bike aus Garage gestohlen

Edelzell. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag (24.11), 17.30 Uhr, bis Dienstag (25.11), 18.30 Uhr, ein mittels Vorhängeschloss gesichertes grünes E-Bike der Marke GIANT aus einer Garage in der Straße "Am Rain". Das Fahrrad hat die Auffälligkeit eines heruntergebogenen Lenkers. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, sowie Garagentore auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen!

Flaschenwurf bei Versammlung

Fulda. Am Dienstag (25.11.) kam es um 20.35 Uhr im Rahmen einer Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz zu einem Flaschenwurf auf eine Versammlungsteilnehmerin. Die Flasche verfehlte die Frau und verletzte diese glücklicherweise nicht. Durch Zeugen konnte ein 21-Jähriger aus Fulda als Täter identifiziert werden. Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell