POL-OH: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bäume beschädigt Alheim. Unbekannte Täter sägten in Heinebach zwischen dem 30. April und 18. November eine Art "Ringelung" in sechs Stämme von Bäumen. Diese befinden sich im Sandweg zwischen der Straße "Zum Bielstein" und der Jahnstraße. Die Beschädigung wird in den kommenden Jahren voraussichtlich das Absterben der Bäume zur Folge haben, da diese nicht mehr ausreichend versorgt werden. Die Gemeinde Alheim hat Anzeige bei der Polizei ...

