POL-OH: Versuchter Einbruch in Gaststätte
Fulda (ots)
Fulda. In der Marienstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (24.11.) eine Terrassentür einer Gaststätte einzuschlagen, die sich auf dem Gelände eines Tennisclubs befindet. Die Täter scheiterten, verursachten jedoch rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(PB)
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell