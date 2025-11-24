Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenhütte - Sachbeschädigung an Fahnenmast - Diebstahl von Geldbörse - Einbruch in Grillhütte - Einbrüche in Wohnhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Gartenhütte

Schlitz. In der Zeit von Mittwoch (19.11.) bis Freitag (21.11.) begaben sich Unbekannte auf ein Gartengrundstück in der Verlängerung der Robert-Koch-Straße und verschafften sich Zutritt zu der dort befindlichen Hütte, indem sie die Tür aufbrachen. Anschließend entwendeten sich einen Hochentaster, eine Schneidgiraffe, eine Teleskopsäge und einen Wechselrichter im Wert von rund 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Fahnenmast

Herbstein. Im Zeitraum vom 8. November bis 21. November betraten Unbekannte ein Gartengrundstück in der Verlängerung des Diebsteinwegs im Ortsteil Lanzenhain und machten sich dort an einem vier Meter hohen Fahnenmast zu schaffen. Dieser wurde durch die Täter mittels unbekanntem Werkzeug auf halber Höhe abgeschnitten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Mücke. Unbekannte betraten am Samstag (22.11.), in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr, in der Bienengasse in Ortsteil Atzenhain ein Einfamilienhaus und entwendeten aus einem Schrank eine Geldbörse. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 120 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Grillhütte

Mücke. In der Zeit von Samstagnachmittag (22.11.) bis Sonntagmittag (23.11.) brachen Unbekannte in der Zeilbacher Straße im Ortsteil Ober-Ohmen die Tür zu einem Lagerraum der dortigen Grillhütte auf und entwendeten von dort circa 100 Euro Bargeld. Zudem wurden eine Holzjalousie sowie das Glas eines Fensters beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Wohnhäuser

Lauterbach. Über ein Fenster im Erdgeschoss verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitag (21.11.), 18 Uhr, bis Sonntag (23.11.), 19.30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lönsstraße. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und verließen das Haus nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Auch in der Kirchbergstraße war ein Einfamilienhaus das Ziel Unbekannter. In der Zeit von Donnerstagnachmittag (20.11.) bis Sonntagnachmittag (23.11.) hebelten Unbekannte die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Unbekannten das Einfamilienhaus ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

