POL-OH: Kennzeichen entwendet

Fulda (ots) - Am Samstag (22.11.) ereignete sich um 15.00 Uhr in Fulda auf der Petersberger Straße kurz vor der Bahnunterführung ein Verkehrsunfall. Ein Pkw Ford befuhr die Petersberger Straße stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen, ein Pkw Citroen auf dem linken Fahrstreifen. Der 46-jährige Fordfahrer setzte dann zum verbotswidrigen Wenden auf der Fahrbahn an und übersah das links etwas versetzt hinter ihm ...

mehr