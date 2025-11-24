POL-OH: Theaterstück "Trau dich" am 25. November wird verschoben
Fulda (ots)
Das für den 25. November im Schlosstheater Fulda angekündigte Theaterstück "Trau dich" und das in diesem Kontext avisierte Pressegespräch muss aufgrund des Wasserschadens im Schlosstheater abgesagt werden. Ein neuer Termin steht derzeit noch nicht fest. Um entsprechende Beachtung wird gebeten.
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell