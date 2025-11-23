PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Fulda und des PP Osthessen: Leblose Person in Wohnhaus in Fulda, Ohmstraße augefunden

Fulda (ots)

Am Sonntag (23.11.) wurde gegen 12 Uhr eine leblose Person in einem Wohnhaus in der Ohmstraße in Fulda aufgefunden. Aktuell ist der Bereich um den Auffindeort weiträumig abgesperrt. Die Polizei sichert derzeit Spuren und sucht nach Beweismitteln. Zudem werden Befragungen von Anwohnerinnen und Anwohner in umliegenden Häusern durchgeführt. Die Umstände des Todes und die genaue Todesursache sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in Fulda hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände aufgenommen. Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen wird um Verständnis gebeten, dass derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

