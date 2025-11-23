PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Mülltonnen-Verschlags in Mücke, Ortsteil Nieder-Ohmen

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Am Sonntag (23.11.), gegen 12:45 Uhr, kam es in Nieder-Ohmen, einem Ortsteil von Mücke, in der Straße Am Schellersberg aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand eines Mülltonnen-Verschlags. Durch die Feuerwehr konnte ein vollständiges Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden, jedoch hat der Dachstuhl des Wohngebäudes Feuerschäden erlitten. Die im angrenzenden Wohngebäude lebenden Personen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Es wurden keine Personen bei dem Brand verletzt. Der Mülltonnen-Verschlag wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Nach einer vorläufigen Schätzung der Einsatzkräfte beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 35.000 - 40.000 Euro.

Vor Ort waren 37 Kameraden der Feuerwehren Mücke und Schlitz und eine Streife der Polizeistation Alsfeld.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

