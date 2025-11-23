PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Unfall im Begegnungsverkehr in Heringen

Fulda (ots)

Heringen - Am Samstag (22.11.), gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die Widdershäuser Straße in 36266 Heringen aus Richtung Heringen-Widdershausen kommend in Richtung Heringen. Ein unbekannter Pkw-Fahrer kam der 26-jährigen Fahrerin auf der Gegenfahrbahn entgegen und es kam zum leichten Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr weiter ohne anzuhalten. Der entstandene Sachschaden des Fahrzeugs der 26-jährigen Fahrerin beläuft sich auf rund 500 Euro. Es wird gebeten, Hinweise bezüglich des unbekannten Fahrzeugs oder des entsprechenden Fahrzeugführers an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu übermitteln.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

