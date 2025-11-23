POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Unfall im Begegnungsverkehr in Heringen
Fulda (ots)
Heringen - Am Samstag (22.11.), gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die Widdershäuser Straße in 36266 Heringen aus Richtung Heringen-Widdershausen kommend in Richtung Heringen. Ein unbekannter Pkw-Fahrer kam der 26-jährigen Fahrerin auf der Gegenfahrbahn entgegen und es kam zum leichten Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr weiter ohne anzuhalten. Der entstandene Sachschaden des Fahrzeugs der 26-jährigen Fahrerin beläuft sich auf rund 500 Euro. Es wird gebeten, Hinweise bezüglich des unbekannten Fahrzeugs oder des entsprechenden Fahrzeugführers an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu übermitteln.
