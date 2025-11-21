Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Festnahme nach Polizeieinsatz in Lebensmittelmärkten

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstagvormittag (20.11.) kam es in der Aldi- sowie tegut-Filiale im Fuldaer Emaillierwerk zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war die Mitteilung über eine männliche Person, die das Obst der jeweiligen Märkte mit einer unbekannten Flüssigkeit verunreinigt haben soll. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6163035)

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeingefährlichen Vergiftung aufgenommen und befindet sich im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Fulda. Die Untersuchungen der sichergestellten Gegenstände und Proben laufen auf Hochtouren und sind noch nicht abgeschlossen. Allerdings konnten in einer ersten Bewertung durch Spezialisten der Berufsfeuerwehr Frankfurt keine gesundheitsgefährdenden Stoffe festgestellt werden. Glücklicherweise sind der Polizei bislang auch keine geschädigten Personen bekannt geworden.

Zudem haben sich bislang keine Anhaltspunkte ergeben, dass weitere Geschäfte betroffen sind.

Bei dem bereits am gestrigen Mittag festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Fulda. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie der Substanz dauern auch weiterhin an. Nach wie vor bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell