Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur: Einsatz in Turnhalle - CO-Melder

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. In einer Turnhalle in der Jahnstraße kam es am Freitagmorgen (21.11.) zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war die Meldung, dass in der Turnhalle mehrere CO-Melder ausgelöst haben sollen.

Nach aktuellem Kenntnisstand begab sich eine Schulklasse, die sich zu diesem Zeitpunkt, gegen 11 Uhr, in einer Umkleide befand, umgehend aus dem Gebäude - bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Feuerwehr führte nach ihrem Eintreffen umfangreiche Messungen durch und lüftete die Halle. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Betreuung der betreffenden Kinder. Sieben Kinder kamen sicherheitshalber zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser. Alle anderen Kinder wurden zeitnah den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ursache steht nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Heizungsanlage. Ob ein technischer Defekt vorlag, ist in Klärung.

Ursprungsmeldung:

Einsatz in Turnhalle

Alsfeld. In einer Turnhalle in der Jahnstraße kam es am Freitagmorgen (21.11.) zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war die Meldung, dass in der Turnhalle mehrere CO2-Melder ausgelöst haben sollen.

Nach aktuellem Kenntnisstand begab sich eine Schulklasse, die sich zu diesem Zeitpunkt, gegen 11 Uhr, in einer Umkleide befand, umgehend aus dem Gebäude - bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Feuerwehr führte nach ihrem Eintreffen umfangreiche Messungen durch und lüftete die Halle. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Betreuung der betreffenden Kinder. Sieben Kinder kamen sicherheitshalber zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser. Alle anderen Kinder wurden zeitnah den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ursache steht nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Heizungsanlage. Ob ein technischer Defekt vorlag, ist in Klärung.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

