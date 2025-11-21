Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Alleinunfall auf Autobahn

Knüllwald. Am Donnerstagmorgen (20.11.), gegen 08.50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mercedesfahrer aus Homberg (Efze) mit seinem 26-jährigen Beifahrer die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld West auf dem linken von drei Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er hierbei in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Bereich der dortigen Böschung überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam anschließen zum Liegen. Die beiden Insassen der Fahrzeuge verletzten sich leicht und wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

27.400 Euro Sachschaden nach Trunkenheitsfahrt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.11.), gegen 3.30 Uhr, befuhr ein 24-jähiger Mann aus Bad Hersfeld mit einem VW Golf die Straße "Unter der Stiegel" in Richtung der Dreherstraße. Im Bereich der Hausnummer 26 kollidierte er mit einem dort geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen davor geparkten Opel Meriva geschoben. Trotz des Unfalls setzte der Golf-Fahrer seine Fahrt weiter fort und stieß wenige Meter weiter erneut gegen einen rechts abgestellten Hyundai. Durch den Aufprall wurde dieser ebenfalls gegen einen vor ihm stehenden BMW geschoben, dieser wiederum auf einen davor geparkten Renault. An der Einmündung der Dreherstraße kam das stark beschädigte Fahrzeug auf dem Gehweg zum Stillstand. Der Verursacher entfernte sich sodann zu Fuß.

Die Polizei leitete umgehend die Ermittlungen ein. Dank Hinweisen von Zeugen konnte bereits kurze Zeit später der 24-jährige Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden. Da der Verdacht bestand, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 27.400 Euro.

