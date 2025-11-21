PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl von Geldbörse - Körperverletzung - Beteiligte gesucht - Diebstahl aus Auto - Diebstahl von E-Scooter

Vogelsbergkreis (ots)

Taschendiebstahl von Geldbörse

Alsfeld. Eine 90-jährige Kundin wurde am Mittwochnachmittag (20.11.), gegen 12 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Straße "In der Au" Opfer dreister Taschendiebe. Die Unbekannten nahmen dabei im Verlauf des Einkaufs die Geldbörse, die sich in der Jackentasche der Frau befand, unbemerkt an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 200 Euro.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von E-Scooter

Lauterbach. Am Donnerstag (20.11.), in der Zeit von 5.45 Uhr bis 14 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Straße "Am Nord-Bahnhof" einen grünen E-Scooter der Marke Segway (Modell: Ninebot Kick Roller MAX G2 D / Kennzeichen: WEG-811). Der Roller war mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Lauterbach. Unbekannte zerkratzten am Mittwoch (19.11.), in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.15 Uhr, einen grauen Audi Q4, der in der Obergasse geparkt war, an der Beifahrertür. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Wartenberg. In der Nacht auf Mittwoch (19.11.) verschafften sich Unbekannte Zugriff zum Innenraum eines in der Straße "Am Kolnacker" geparkten schwarzen Audi A4 Avant, indem sie die Beifahrertür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie das Auto und entwendeten ein Taschenmesser und ein Ladekabel. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung - Beteiligte gesucht

Alsfeld. Am späten Donnerstagabend (20.11.), gegen 21.45 Uhr, kam es in der Landgraf-Hermann Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf die beiden Streithähne aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten jedoch bei ihrem Eintreffen am Einsatzort keine Personen mehr fest. Beteiligte und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Marc Leipold

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

