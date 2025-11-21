Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 17-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Fulda (ots)

Eine Streife der Polizeistation Fulda wurde am Donnerstag (20.11.), gegen 11 Uhr, im Stadtgebiet von Fulda auf einen silbernen Audi, besetzt mit vier Personen, mit gestohlenen Kennzeichen aufmerksam. Die Polizisten entschlossen sich, diesen am Ortseingang von Edelzell einer Kontrolle zu unterziehen. Doch anstatt sein Fahrzeug abzubremsen, fuhr der Audi-Fahrer gegen einen Streifenwagen und beschleunigte im weiteren Verlauf, um sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Der Mann setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet - unter anderem über die Heidelsteinstraße, den Edelzeller Weg, die Künzeller Straße in Richtung Emaillierwerk sowie Bahnhof fort. Hierbei überfuhr er mehrere rote Ampeln und überholte Fahrzeuge von unbeteiligten Dritten. In der Rangstraße, in deren Richtung der Audi-Fahrer flüchtete, blockierte ein Streifenwagen die Fahrbahn, um das Fahrzeug zu stoppen. Als der junge Mann das sah, steuerte er nach aktuellen Erkenntnissen unvermittelt auf den Gehweg zu, touchierte das Fahrzeug der Beamten und fuhr mit plattem Reifen weiter in Richtung Kohlhaus. In der Christian-Wirth-Straße stoppte der Tatverdächtige schließlich im Bereich eines Wendehammers und versuchte schlussendlich zu Fuß zu flüchten. Die Beamten nahmen den jungen Mann, bei dem es sich um einen 17-Jährigen aus Hofbieber handelt, vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, dem verbotenen Kfz-Rennen, unerlaubten Entfernen vom Unfallort, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung verantworten. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Am Ende bleibt zu sagen: Glücklicherweise ist nur am Fluchtfahrzeug sowie den Streifenwagen ein Sachschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Es wurden keine unbeteiligten Dritten und auch keine der eingesetzten Beamtinnen und Beamten verletzt. Der silberne Audi sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Julissa Sauermann

