Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scootern - Diebstahl von Kennzeichen - Einbruch in Bäckerei - Einbruch in Tankstelle

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scootern

Fulda. Am Dienstag (18.11), in der Zeit von 8 Uhr bis 15.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor dem Eingang einer Schule im Pappelweg abgestellten schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi (Modell 4) mit dem Kennzeichen "159-WJY" im Wert von rund 450 Euro. Ebenfalls am Dienstag (18.11.), in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr, entwendeten Unbekannte auf dem Abstellplatz einer Schule in der Magdeburger Straße einen E-Scooter, der mit einem Schloss gesichert war. Der graue Roller der Marke Segway (Modell: Max G20D II / Kennzeichen "311-WMB") hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Petersberg. Am Mittwoch (19.11.), in der Zeit von 12 Uhr bis 20.30 Uhr, entwendeten Unbekannte die amtlichen Kennzeichen "FD-NB 176" eines schwarzen Opel Corsas, der am Fahrbahnrand der Hövelstraße geparkt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bäckerei

Kalbach. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch (19.11.), 23.45 Uhr, bis Donnerstag (20.11.), 2.50 Uhr, Zutritt zu einer Bäckerei in der Thalauer Straße im Ortsteil Uttrichshausen, indem sie mit einem Stein ein Fenster einwarfen. Anschließend entwendeten die Unbekannten Bargeld und Tabakwaren im Wert von rund 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Tankstelle

Eiterfeld. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen (20.11.), gegen 0 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Marktstraße in Eiterfeld. Drei augenscheinlich männliche Personen betraten daraufhin den Markt und entwendeten Tabakwaren im unteren fünfstelligen Geldwert. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: augenscheinlich männlich, normale bis kräftige Figur, dunkel gekleidet, Täter trugen grüne Handschuhe Sie verursachten Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro und flüchteten in mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell