Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Transporter und Motorrad auf der B109 bei Anklam (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Anklam (ots)

Am 15.06.2025, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich auf der B 109, auf Höhe der Peenebrücke bei Anklam, ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Motorrad. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 58-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades Honda die B109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Ziethen und beabsichtigte einen vorausfahrenden Transporter zu überholen. Der Kradfahrer bemerkte dabei nicht, dass der Fahrer des Transporters im Begriff war, nach links in Richtung Hafengelände abzubiegen Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Anklam verbracht. Der entstanden Gesamtsachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B109 für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

