POL-OH: Einbruch in Wohnhaus
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Einbruch in Wohnhaus
Heringen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (10.11.) und Dienstag (18.11.) über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Leimbacher Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Julissa Sauermann
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell