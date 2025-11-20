PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Heringen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (10.11.) und Dienstag (18.11.) über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Leimbacher Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 00:08

    POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Gersfeld und Altenfeld

    Fulda (ots) - Am Mittwoch (19.11.), gegen 07:50 Uhr kam es auf der B 279 zwischen Gersfeld und Altenfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit einer leicht verletzten Person. Ein 44-jähriger aus der Gemeinde Rhön-Grabfeld befuhr mit seinem Pkw die B 279 von Gersfeld kommend in Fahrtrichtung Altenfeld. Eine 27-jährige aus der Stadt Gersfeld befuhr mit ihrem ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:23

    POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Fahrraddiebstahl - E-Scooter gestohlen - Einbruchsdiebstahl

    Fulda (ots) - Diebstahl von Kennzeichen Hofbieber. Von einem schwarzen Renault Duster, der in einem Carport in der Tanner Straße im Ortsteil Schwarzbach geparkt war, entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (18.11.) das vordere und hintere Kennzeichen "FD-AK 2804". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren