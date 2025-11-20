PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Gersfeld und Altenfeld

Fulda (ots)

Am Mittwoch (19.11.), gegen 07:50 Uhr kam es auf der B 279 zwischen Gersfeld und Altenfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit einer leicht verletzten Person. Ein 44-jähriger aus der Gemeinde Rhön-Grabfeld befuhr mit seinem Pkw die B 279 von Gersfeld kommend in Fahrtrichtung Altenfeld. Eine 27-jährige aus der Stadt Gersfeld befuhr mit ihrem Pkw die B 279 hinter diesem. Der 44-jährige musste infolge verkehrsbedingt abbremsen. Die 27-jährige konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer auf. Hierbei zog sich die 27-jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro.

