PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürgerbüro - Diebstahl von Autos

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bürgerbüro

Alsfeld. In einem bisher nicht bekannten Zeitraum versuchten sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten des Bürgerbüros in der Straße "Am Markt" zu verschaffen, indem sie an einer Seiteneingangstür mit einem nicht bekannten Werkzeug hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang dies jedoch nicht, weshalb sich die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung entfernten. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Festgestellt wurde der Einbruchsversuch am Dienstag (18.11.). Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Autos

Romrod. Unbekannte entwendeten von einem Grundstück in der Freiherr-von-Bibra-Straße im Zeitraum von Dienstagabend (18.11.) bis Mittwochmorgen (19.11.) einen dort geparkten schwarzen Ford Ranger (Kennzeichen: VB-RP 811) im Wert von rund 50.000 Euro. Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch (19.11.) war ein schwarzer Audi A4 (Kennzeichen: VB-IQ 8888) das Ziel unbekannter Langfinger. Diese entwendeten das Auto aus einem Carport in der Goethestraße. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 12:02

    POL-OH: Polizei ermittelt nach Auffinden verletzter Katze

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Polizei ermittelt nach Auffinden verletzter Katze Schenklengsfeld. Durch das Tierheim Bad Hersfeld wurde am Dienstag (18.11.) Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen hatten Unbekannte zwischen Freitag (14.11.) und Sonntag (16.11.) eine Katze durch die Schussabgabe eines Pfeils im Bereich des Kopfes schwer verletzt. Das Tier wurde in der Straße "In der Aue" in ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 03:05

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

    Hofbieber (ots) - Am Montag, den 17.11.2025, kam es in der Zeit von 14:00 Uhr - 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Fuldaer Straße 27a in Hofbieber (gegenüberliegend des dortigen Dorfladens). Der Geschädigte stellte seinen weißen Ford Transit Connect im besagten Zeitraum am rechten Fahrbahnrand auf einer dortigen Parkfläche ab. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde durch Unbekannt beim Vorbeifahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren