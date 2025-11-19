Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürgerbüro - Diebstahl von Autos

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bürgerbüro

Alsfeld. In einem bisher nicht bekannten Zeitraum versuchten sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten des Bürgerbüros in der Straße "Am Markt" zu verschaffen, indem sie an einer Seiteneingangstür mit einem nicht bekannten Werkzeug hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang dies jedoch nicht, weshalb sich die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung entfernten. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Festgestellt wurde der Einbruchsversuch am Dienstag (18.11.). Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Autos

Romrod. Unbekannte entwendeten von einem Grundstück in der Freiherr-von-Bibra-Straße im Zeitraum von Dienstagabend (18.11.) bis Mittwochmorgen (19.11.) einen dort geparkten schwarzen Ford Ranger (Kennzeichen: VB-RP 811) im Wert von rund 50.000 Euro. Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch (19.11.) war ein schwarzer Audi A4 (Kennzeichen: VB-IQ 8888) das Ziel unbekannter Langfinger. Diese entwendeten das Auto aus einem Carport in der Goethestraße. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell