Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hofbieber (ots)

Am Montag, den 17.11.2025, kam es in der Zeit von 14:00 Uhr - 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Fuldaer Straße 27a in Hofbieber (gegenüberliegend des dortigen Dorfladens). Der Geschädigte stellte seinen weißen Ford Transit Connect im besagten Zeitraum am rechten Fahrbahnrand auf einer dortigen Parkfläche ab. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde durch Unbekannt beim Vorbeifahren gestreift. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 700,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum o. g. Sachverhalt nimmt die Polizeistation Hilders unter der Rufnummer 06681/96120 entgegen.

Gefertigt: Röhrig, POK (Polizeistation Hilders) (OE, Nachname, Dienstgrad)

