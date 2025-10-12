Feuerwehr Bochum

FW-BO: Nächtlicher Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten in Altenbochum

Bochum (ots)

Gegen 1:30 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bochum der Notruf über einen Wohnungsbrand mit dem Hinweis auf Menschenleben in Gefahr in der Straße Goyer Busch in Altenbochum. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das betroffene Mehrfamilienhaus bereits stark verraucht. Glücklicherweise hatten alle Bewohner die Brandwohnung bereits selbstständig verlassen.

Der Treppenraum war stark verraucht, sodass mehrere Hausbewohner sowie zwei Einsatzkräfte der Polizei Rauchgase einatmeten. Insgesamt wurden zwölf Personen medizinisch gesichtet und versorgt, neun davon mussten in Krankenhäuser gebracht werden oder suchten eigenständig medizinische Hilfe auf.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da in der betroffenen Wohnung ein umfangreicher Hausstand vorhanden war. Insgesamt kamen sechs Trupps unter Atemschutz im Innenangriff zum Einsatz, welches auch auch eine erhöhte Einsatzstellenlogistik erforderte. Angrenzende Wohnungen wurden kontrolliert, da dort teilweise Rauch eingedrungen war.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, der Einsatzleitdienst, der Rettungsdienst, die Einsatzstellenlogistik sowie drei Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Altenbochum, Linden und Querenburg. Insgesamt befanden sich rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 12 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes im Einsatz.

Der Einsatz war nach rund 3,5 Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell