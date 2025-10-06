PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zwei Verletzte nach Austritt von Kohlenmonoxid

  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem medizinischen Notfall alarmiert. Ursächlich für den Zustand der beiden Patienten war der Austritt von Kohlenmonoxid (CO). Zwei Personen mussten ins Krankenhaus transportiert werden.

Gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum heute zu einem medizinischen Notfall in die Robertstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungswagenbesatzung lösten die ständig mitgeführten CO-Warner aus. Daraufhin wurden weitere Kräfte der Feuerwache in der Innenstadt sowie aus Werne zur Einsatzstelle entsandt. Sämtliche Bewohner des Gebäudes mussten Ihre Wohnungen verlassen. Da in mehreren Wohnungen sowie im Keller CO nachgewiesen werden konnte, wurden alle Wohnungen belüftet. Anschließend sicherten die Stadtwerke Bochum den Gaszähler. Die beiden initial betroffenen Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Tobias Krebber
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

