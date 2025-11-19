Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei ermittelt nach Auffinden verletzter Katze

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld. Durch das Tierheim Bad Hersfeld wurde am Dienstag (18.11.) Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen hatten Unbekannte zwischen Freitag (14.11.) und Sonntag (16.11.) eine Katze durch die Schussabgabe eines Pfeils im Bereich des Kopfes schwer verletzt. Das Tier wurde in der Straße "In der Aue" in Schenklengsfeld aufgefunden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Julissa Sauermann

