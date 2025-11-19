Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Fahrraddiebstahl - E-Scooter gestohlen - Einbruchsdiebstahl

Diebstahl von Kennzeichen

Hofbieber. Von einem schwarzen Renault Duster, der in einem Carport in der Tanner Straße im Ortsteil Schwarzbach geparkt war, entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (18.11.) das vordere und hintere Kennzeichen "FD-AK 2804". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrraddiebstahl

Fulda. Im Zeitraum von Freitag (14.11.) bis Dienstag (18.11.) entwendeten Unbekannte ein mit einem Schloss gesichertes silbernes Fahrrad der Marke Canyon (Modell Spectral AL 6.0) im Wert von rund 1.000 Euro. Das Fahrrad war zum Zeitpunkt des Diebstahls an einem Fahrradständer der Hochschule in der Marquardtstraße angeschlossen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Am Dienstag (18.11.), in der Zeit von 14.15 bis 14.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Von-Schildeck-Straße einen an ein Treppengeländer angeschlossenen schwarzen E-Scooter der Marke Segway (Kennzeichen 876-JBL). Der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruchsdiebstahl

Im Verlauf des Dienstags (18.11.) kam es im Landkreis Fulda zu mehreren Einbrüchen.

Fulda. In der Niedermooser Straße verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus, indem sie das Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss aufhebelten. Anschließend entwendeten die Langfinger eine Geldkassette und einen kleinen Tresor aus der Wohnung. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Ebersburg. In der Zeit von 17 Uhr bis 21 Uhr hebelten Unbekannte in der Kilianstraße in Ried die Terrassentür eines Einfamilienhaus auf und entwendeten hieraus Schmuck, Bargeld und eine Kamera samt Zubehör im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Der Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Poppenhausen. Ein Einfamilienhaus in der Wachtküppelstraße war in der Zeit von 15 Uhr bis 19.30 Uhr das Ziel unbekannter Langfinger. Diese verschafften sich Zutritt zum Haus, indem sie eine Terrassentür im Kellergeschoss einschlugen. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Edelmetall. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

