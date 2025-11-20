Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Autodiebstahl - Einbruch in Bürogebäude - Fundunterschlagung von Geldbörse

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Autodiebstahl

Romrod. Am späten Dienstagabend (18.11.), gegen 23.50 Uhr, machten sich zwei Unbekannte an einem in einem Carport in der Straße "Krummacker" geparkten schwarzen VW Golf zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten das Keyless-Go-System des Autos mittels eines sogenannten "Funkwellenverlängerers" zu überwinden und den Golf zu entwenden. Der Besitzer hatte jedoch vorgesorgt und den Schlüssel in einer Box, die ein Aufnehmen des Schlüsselsignals verhindert, aufbewahrt. Die Unbekannten ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System :

- Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des Keyless-Go-Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten bzw. dieses deaktivieren, - Den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so groß wie möglich), - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, Achtung, Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält, - Gegebenenfalls funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel kaufen

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bürogebäude

Mücke. Im Zeitraum von Dienstagabend (18.11.), 17 Uhr, bis Mittwochmorgen (19.11.), 7.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Büroräumen eines Firmengelände in der Siemensstraße im Ortsteil Atzenhain, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten von dort Bargeld im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fundunterschlagung von Geldbörse

Alsfeld. Am Mittwoch (19.11.) tankte eine 67-Jährige aus der Gemeinde Lautertal ihr Auto an der Tankstelle in der Schellengasse. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass sie ihre Geldbörse auf dem Tankstellengelände verloren hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen Unbekannte die Geldbörse unbefugt an sich. Der Wert des unterschlagenen Gutes wird auf rund 220 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell