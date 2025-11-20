PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Autodiebstahl - Einbruch in Bürogebäude - Fundunterschlagung von Geldbörse

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Autodiebstahl

Romrod. Am späten Dienstagabend (18.11.), gegen 23.50 Uhr, machten sich zwei Unbekannte an einem in einem Carport in der Straße "Krummacker" geparkten schwarzen VW Golf zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten das Keyless-Go-System des Autos mittels eines sogenannten "Funkwellenverlängerers" zu überwinden und den Golf zu entwenden. Der Besitzer hatte jedoch vorgesorgt und den Schlüssel in einer Box, die ein Aufnehmen des Schlüsselsignals verhindert, aufbewahrt. Die Unbekannten ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System :

   - Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des 
     Keyless-Go-Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten 
     bzw. dieses deaktivieren,
   - Den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern 
     bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so 
     groß wie möglich),
   - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, 
     Achtung, Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: 
     Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man
     den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält,
   - Gegebenenfalls funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel kaufen

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bürogebäude

Mücke. Im Zeitraum von Dienstagabend (18.11.), 17 Uhr, bis Mittwochmorgen (19.11.), 7.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Büroräumen eines Firmengelände in der Siemensstraße im Ortsteil Atzenhain, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten von dort Bargeld im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fundunterschlagung von Geldbörse

Alsfeld. Am Mittwoch (19.11.) tankte eine 67-Jährige aus der Gemeinde Lautertal ihr Auto an der Tankstelle in der Schellengasse. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass sie ihre Geldbörse auf dem Tankstellengelände verloren hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen Unbekannte die Geldbörse unbefugt an sich. Der Wert des unterschlagenen Gutes wird auf rund 220 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

  • 20.11.2025 – 15:54

    POL-OH: Festnahme nach Polizeieinsatz in Lebensmittelmärkten

    Fulda (ots) - In der Aldi- sowie tegut-Filiale des Fuldaer Emaillierwerks kam es am Donnerstagvormittag (20.11.) zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war die Mitteilung über eine männliche Person, die nach aktuellen Erkenntnissen zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr das Obst im Verkaufsraum der jeweiligen Märkte mit einer nicht bekannten Flüssigkeit verunreinigt haben ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:49

    POL-OH: Einbruch in Wohnhaus

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Wohnhaus Heringen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (10.11.) und Dienstag (18.11.) über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Leimbacher Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 00:08

    POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Gersfeld und Altenfeld

    Fulda (ots) - Am Mittwoch (19.11.), gegen 07:50 Uhr kam es auf der B 279 zwischen Gersfeld und Altenfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit einer leicht verletzten Person. Ein 44-jähriger aus der Gemeinde Rhön-Grabfeld befuhr mit seinem Pkw die B 279 von Gersfeld kommend in Fahrtrichtung Altenfeld. Eine 27-jährige aus der Stadt Gersfeld befuhr mit ihrem ...

    mehr
