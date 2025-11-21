PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

14-jährige Fußgängerin in Gersfeld angefahren und geflüchtet

Gersfeld: Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 14-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag (20.11.) in der Ortslage von Gersfeld ereignete. Die Jugendliche war gegen 14:40 Uhr zu Fuß in der Henneberger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Straße Am Komberg die Fahrbahn überqueren. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich aus der Straße Am Komberg ein dunkler Pkw mit männlichem Fahrer, der zunächst anhielt um die Fußgängerin über die Straße zu lassen und schließlich um sie herumfuhr, während sie sich bereits auf der Fahrbahn befand. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Kollision zwischen der Jugendlichen und dem Pkw, woraufhin diese stürzte und sich verletzte. Der Fahrer fuhr jedoch einfach weiter in die Henneberger Straße, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 entgegen.

(Polizeistation Hilders, Adomeit, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

