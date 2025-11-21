Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Ein 78-jähriger Mann war am Donnerstag (20.11.), gegen 10.45 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße einkaufen. Unbekannte Langfinger nutzten einen unbemerkten Moment, um dem Senior die Geldbörse aus der Jackentasche zu entwenden. Auch einem 79-Jährigen wurde am Mittwoch (19.11.), gegen 12.10 Uhr, in einer Bäckerei in der Klausstraße Opfer von Langfingern, die ihm die Geldbörse entwendeten.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

