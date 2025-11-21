PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Geldbörse

Bad Hersfeld. Ein 78-jähriger Mann war am Donnerstag (20.11.), gegen 10.45 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße einkaufen. Unbekannte Langfinger nutzten einen unbemerkten Moment, um dem Senior die Geldbörse aus der Jackentasche zu entwenden. Auch einem 79-Jährigen wurde am Mittwoch (19.11.), gegen 12.10 Uhr, in einer Bäckerei in der Klausstraße Opfer von Langfingern, die ihm die Geldbörse entwendeten.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

   - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw
   - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist
   - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

