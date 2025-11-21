PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw aufgebrochen - Farbschmierereien

Fulda (ots)

Pkw aufgebrochen

Fulda. Im Lichtweg verschafften sich Unbekannte auf nicht bekannte Art und Weise in der Nacht zu Mittwoch (19.11.) Zugang zu einem VW Touran und durchwühlten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (20.11.) beschmierten Unbekannte verschiedene Gebäude der Hochschule in der Leipziger Straße mit Schriftzügen. Ein politisch motivierter Hintergrund wird derzeit geprüft. Es entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

