POL-OH: Pkw aufgebrochen - Farbschmierereien
Fulda (ots)
Pkw aufgebrochen
Fulda. Im Lichtweg verschafften sich Unbekannte auf nicht bekannte Art und Weise in der Nacht zu Mittwoch (19.11.) Zugang zu einem VW Touran und durchwühlten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Farbschmierereien
Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (20.11.) beschmierten Unbekannte verschiedene Gebäude der Hochschule in der Leipziger Straße mit Schriftzügen. Ein politisch motivierter Hintergrund wird derzeit geprüft. Es entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(PB)
