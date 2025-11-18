PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrüche und Einbruchsversuche in Klever Innenstadt
Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (17. November 2025) hat es mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Geschäftslokale in der Klever Innenstadt gegeben. So drangen unbekannte Täter in dem Zeitraum in ein Modegeschäft an der Schloßstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten auf diesem Weg in die Filiale, Beute machten die Täter hier nach ersten Angaben aber nicht. Bei dem Einbruch in eine Bäckereifiliale auf der Große[n] Straße kann der Tatzeitraum aufgrund eines Überwachungsvideos näher eingegrenzt werden. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter hier Zutritt und entwendeten einen Möbeltresor. Auf dem Video sind zwei vermummte Personen zu erkennen, die gegen 01:45 Uhr die Räumlichkeiten betreten. Eine Person trug eine schwarze Jacke, die andere eine rote. An Türen eines weiteren Modegeschäftes auf der Große[n] Straße und eines Mineralien-Fachgeschäftes auf der Schloßstraße konnten Beschädigungen erkannt werden, hier gelangten die Täter jedoch nicht in die jeweiligen Räumlichkeiten. Es blieb bei Versuchen.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 15:40

    POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht / Smart auf Parkplatz beschädigt

    Geldern (ots) - Am Freitag (14. November 2025) in der Zeit zwischen 20:50 und 21:10 Uhr wurde Smart Fortwo Coupe beschädigt, das auf dem Parkplatz eines Fast-Food Restaurants an der Weseler Straße abgestellt war. Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den Smart beim Ein- oder Ausparken, es entstand ein Schaden am hinteren linken Radkasten. Neben dem Smart soll ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:12

    POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht / Skoda Octavia beschädigt

    Geldern (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag (14. November 2025), 16:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen Skoda Octavia beschädigt, der auf einem Parkplatz am Westwall abgestellt war. Es entstand ein Schaden vorne links an der Stoßstange des Skodas. Der Verursacher kam seinen Pflichten jedoch nicht nach und flüchtete. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren