Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrüche und Einbruchsversuche in Klever Innenstadt

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (17. November 2025) hat es mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Geschäftslokale in der Klever Innenstadt gegeben. So drangen unbekannte Täter in dem Zeitraum in ein Modegeschäft an der Schloßstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten auf diesem Weg in die Filiale, Beute machten die Täter hier nach ersten Angaben aber nicht. Bei dem Einbruch in eine Bäckereifiliale auf der Große[n] Straße kann der Tatzeitraum aufgrund eines Überwachungsvideos näher eingegrenzt werden. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter hier Zutritt und entwendeten einen Möbeltresor. Auf dem Video sind zwei vermummte Personen zu erkennen, die gegen 01:45 Uhr die Räumlichkeiten betreten. Eine Person trug eine schwarze Jacke, die andere eine rote. An Türen eines weiteren Modegeschäftes auf der Große[n] Straße und eines Mineralien-Fachgeschäftes auf der Schloßstraße konnten Beschädigungen erkannt werden, hier gelangten die Täter jedoch nicht in die jeweiligen Räumlichkeiten. Es blieb bei Versuchen.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell