Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
41-Jähriger in Krankenfahrstuhl von PKW erfasst

Kleve (ots)

Am Freitag (14. November 2025) gegen 15:45 Uhr wollte der 41-jährige Fahrer eines Elektrofahrstuhls an einer Querungshilfe über die Materborner Allee in Richtung eines Lebensmittelmarktes fahren. Ein PKW-Fahrer, der in Richtung Kapellenstraße unterwegs war, ließ zunächst weitere Passenten über die Straße gehen. Als der 41-Jährige dann auch von der Verkehrsinsel auf die Fahrbahn rollte, fuhr der Autofahrer wieder an und es kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt, sein Fahrstuhl beschädigt. Der Autofahrer ließ nach Angaben des 41-Jährigen daraufhin die Scheibe der Fahrertür herunter und entschuldigte sich, setzte seinen Weg dann aber fort. Bei dem Wagen soll es sich um einen silberfarbenen Kombi mit Gelderner Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer sei zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen, mit kurzen, grauen Haaren. Er fuhr in Richtung Grunewaldstraße davon. Die Passanten, die vor dem Rollstuhlfahrer die Straße überquerten und sich anschließend auch um ihn kümmerten, könnten Zeugen sein und weitere Hinweise beisteuern. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

