POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 14.11.2025, 11:29 Uhr "Emmerich am Rhein - PKW erfasst Fußgängerin in Praest/ Junge Frau lebensgefährlich verletzt"
Emmerich-Praest (ots)
Am Donnerstag (13. November 2025) wurde eine 19-Jährige Fußgängerin auf der Pionierstraße in Praest von einem PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, erlag die junge Frau am Samstag (16. November 2025) in einer Klinik ihren schweren Verletzungen. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. (cs)
Die Meldung zum Verkehrsunfall: https://kleve.polizei.nrw/presse/emmerich-am-rhein-pkw-erfasst-fussgaengerin-in-praest
