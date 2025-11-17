PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - VW Transporter mit dem Kennzeichen KLE-B2907 entwendet
Zeugen gesucht

Goch (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. November 2025) haben unbekannte Täter auf der Kalbecker Straße einen grauen VW T6 gestohlen, der auf dem Stellplatz vor einem Wohnhaus abgestellt war. Der sieben Jahre alte Transporter trug das Kennzeichen KLE-B2907. In dem Wagen befanden sich noch zwei Kindersitze. Hinweise zu dem Diebstahl werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

