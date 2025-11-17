Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kfz-Diebstahl

VW Campingvan mit auffälligem Kraken-Sticker entwendet

Rees-Haldern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (15. November 2025) einen zum Camper umgebauten VW Transporter auf dem Schlehenweg in Haldern gestohlen. Der schwarz-weiße VW Typ 7J0 war auf einer Parkfläche am Straßenrand abgestellt. Das sieben Jahre alte Fahrzeug trug das Kennzeichen KLE-KS894. Als besonderes Merkmal sind große Sticker auf Front und Dach in Form eines schwarzen Kraken zu nennen. Im Wagen befand sich eine Campingausrüstung, darunter ein Grill, eine Kaffeemaschine und eine Markise. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des VW werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell