Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kfz-Diebstahl
VW Campingvan mit auffälligem Kraken-Sticker entwendet

Rees-Haldern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (15. November 2025) einen zum Camper umgebauten VW Transporter auf dem Schlehenweg in Haldern gestohlen. Der schwarz-weiße VW Typ 7J0 war auf einer Parkfläche am Straßenrand abgestellt. Das sieben Jahre alte Fahrzeug trug das Kennzeichen KLE-KS894. Als besonderes Merkmal sind große Sticker auf Front und Dach in Form eines schwarzen Kraken zu nennen. Im Wagen befand sich eine Campingausrüstung, darunter ein Grill, eine Kaffeemaschine und eine Markise. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des VW werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

  • 17.11.2025 – 12:56

    POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnhaus / Garagentor beschädigt

    Goch (ots) - Durch die Garage sind unbekannte Täter zwischen Freitagmorgen und Samstagnachmittag (15. November 2025) in ein Haus an der Hassumer Straße eingedrungen. Sie beschädigten das Garagentor und hebelten eine Verbindungstür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob die Täter Beute machten, war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:16

    POL-KLE: Geldern - Vier Einbrüche in Geldern / Zeugen gesucht

    Geldern (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu vier Einbrüchen auf Gelderner Stadtgebiet. Samstag zwischen 15:30 und 21:00 Uhr (15. November 2025) gelangten unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. In der Zeit zwischen 17:30 und 23:00 Uhr verschafften sich Unbekannte ebenfalls über eine Terrassentür ...

    mehr
