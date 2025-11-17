Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Vier Einbrüche in Geldern

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu vier Einbrüchen auf Gelderner Stadtgebiet. Samstag zwischen 15:30 und 21:00 Uhr (15. November 2025) gelangten unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. In der Zeit zwischen 17:30 und 23:00 Uhr verschafften sich Unbekannte ebenfalls über eine Terrassentür Zutritt zu einem Haus am Havelring, hier konnten die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen aber keine Beute machen. An der Straße Rosengarten hin-gegen wurde Goldschmuck aus einem Wohnhaus gestohlen, das die Täter über eine eingeschlagene Balkontür betreten hatten. Hier wird als Tatzeit Montagmorgen (10. November 20259 bis Sonntagnachmittag (16. November 2025) angegeben. Auf der Fürstenberger Straße wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt. Die Täter durchsuchten mehrere Räume, ob sie Beute machten, war zunächst nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den aufgeführten Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

